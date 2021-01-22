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Кейси Аффлек о расставании его брата Бена и Аны де Армас: "Она находка для любого"

Кейси Аффлек о расставании его брата Бена и Аны де Армас: "Она находка для любого"

В начале этой недели прессе стало известно о расставании 48-летнего Бена Аффлека и 32-летней Аны де Армас. По слухам, пара разорвала свои отношения спустя почти год после начала романа по инициативе Аны. И пока российские поклонницы атакуют соцсети Бена, советуя ему навсегда забыть бывшую возлюбленную и предлагая угостить его вкусным борщом в качестве утешения, его младший брат Кейси допускает, что Бен и Ана еще могут дать второй шанс своим отношениям.

Я даже не могу сказать, окончательно ли они расстались. Я бы оставил им возможность самим высказаться по этому поводу,

— заявил Кейси в недавней беседе с Entertainment Tonight.


Бен Аффлек и Ана де Армас

Кейси Аффлек также рассказал, какой совет дал своему старшему брату, основываясь на своем опыте (в 2017 году он развелся с Саммер Феникс и с тех пор одинок). Аффлек-младший попросил Бена и Ану хорошо подумать о своем решении расстаться, напомнив, что карантин, проведенный в одиночестве, — это далеко не весело.


Бен и Кейси Аффлек

Кейси дал бывшей возлюбленной своего брата положительную характеристику и выразил уверенность, что она точно надолго не останется одна:

Я думаю, Ана — самый милый, веселый, умный и очаровательный человек. Мне кажется, у нее не будет проблем с поиском бойфренда. Она просто находка для любого. Что касается Бена, я обязательно помогу ему со всем справиться, но не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы.


Ана де Армас

Напомним, что Ана де Армас и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды", а публично заявили о своем романе весной прошлого года. Многие отмечали, что рядом с Аной Бен буквально светится от счастья. Актер даже познакомил новую возлюбленную с мамой и тремя детьми от предыдущего брака с актрисой Дженнифер Гарнер.


Недавно в прессе появились слухи о скорой свадьбе Аны и Бена: эти разговоры начались после того, как папарацци заметили на новых снимках кольцо на том самом пальце актрисы, напоминающее помолвочное. Расстались же Аффлек и Армас якобы из-за того, что актриса больше не хотела жить в Лос-Анджелесе, в то время как Бен не хотел покидать этот город из-за того, что в нем живут его дети. По крайней мере, именно такую версию разрыва пары прессе представили инсайдеры.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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