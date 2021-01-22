Кети Топурия стала мамой во второй раз

Вадим Карасев

34-летняя Кети Топурия и ее возлюбленный, 36-летний Лев Деньгов (настоящее имя — Павел Гузбанд), вчера стали родителями — у них родился сын. Об этом сообщили инсайдеры. Сама певица новость пока не прокомментировала.

Для исполнительницы сын стал вторым ребенком — певица уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию, которую родила от экс-супруга, бизнесмена Льва Гейхмана. Возлюбленный Топурии растит сына Леонида от бывшей супруги.





Лев Деньгов и Кети Топурия

В конце октября певица подтвердила слухи о своей второй беременности. Об интересном положении Кети говорили уже несколько месяцев. Она продемонстрировала округлившийся живот в клипе группы A'Studio на песню "Се ля ви". Несмотря на внушительный срок, Топурия продолжала выступать на корпоративах.





Как говорили друзья звезды, беременность протекала спокойно: она продолжала встречаться с друзьями, репетировать и вести активный образ жизни. О романе Кети Топурии и Льва Деньгова стало известно в октябре прошлого года. В августе бизнесмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца.













Кети Топурия с дочкой Оливией