Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кети Топурия стала мамой во второй раз

Кети Топурия стала мамой во второй раз

34-летняя Кети Топурия и ее возлюбленный, 36-летний Лев Деньгов (настоящее имя — Павел Гузбанд), вчера стали родителями — у них родился сын. Об этом сообщили инсайдеры. Сама певица новость пока не прокомментировала.

Для исполнительницы сын стал вторым ребенком — певица уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию, которую родила от экс-супруга, бизнесмена Льва Гейхмана. Возлюбленный Топурии растит сына Леонида от бывшей супруги.


Лев Деньгов и Кети Топурия

В конце октября певица подтвердила слухи о своей второй беременности. Об интересном положении Кети говорили уже несколько месяцев. Она продемонстрировала округлившийся живот в клипе группы A'Studio на песню "Се ля ви". Несмотря на внушительный срок, Топурия продолжала выступать на корпоративах.


Как говорили друзья звезды, беременность протекала спокойно: она продолжала встречаться с друзьями, репетировать и вести активный образ жизни. О романе Кети Топурии и Льва Деньгова стало известно в октябре прошлого года. В августе бизнесмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца.




Кети Топурия с дочкой Оливией
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

5 вещей, от которых нужно отказаться в феврале 2021 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в феврале 2021 года, чтобы стать
Организация корпоративного отдыха на природе
Организация корпоративного отдыха на природе
Российского дипломата высылают из Албании
Российского дипломата высылают из Албании
Кети Топурия стала мамой во второй раз
Кети Топурия стала мамой во второй раз
Председатель Совета матерей России призвала родителей объяснить детям опасность участия в митингах
Председатель Совета матерей России призвала родителей объяснить детям
СБУ разгромило фирму в Одессе, направлявшую моряков на работу в Крым
СБУ разгромило фирму в Одессе, направлявшую моряков на работу в Крым
Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС
Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС
Эксперты ЭИСИ обсудили кризиса в США для России и мира
Эксперты ЭИСИ обсудили кризиса в США для России и мира
Количество погибших на шахте в Кузбассе горняков выросло до трех
Количество погибших на шахте в Кузбассе горняков выросло до трех
Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления качественных, проверенных словарей, грамматик и справочников
Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления
Внучка Софии Ротару показала первую фотосессию с новым бойфрендом Денисом Жадановым
Внучка Софии Ротару показала первую фотосессию с новым бойфрендом
Эксперты высказали прогнозы по срокам достройки «Северного потока — 2»
Эксперты высказали прогнозы по срокам достройки «Северного потока — 2»

Топ на сегодня

Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей возлюбленной Ребеккой Беттарини
Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки: яркие главы из жизни Светланы Ходченковой
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки:
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна Седокова, Алессандра Амбросио и другие
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна

Еще по теме

Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова: первые фото со свадьбы
Кети Топурия с дочерью Оливией и подругой веселится в Тоскане
Кети Топурию заподозрили в беременности. Певица засветила округлившийся животик
Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают в Сен-Тропе: фото