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Количество погибших на шахте в Кузбассе горняков выросло до трех

Количество погибших на шахте в Кузбассе горняков выросло до трех

Пропавшего при обрушении на шахте им. Тихова в Ленинск-Кузнецке горняка обнаружили мертвым.

«Тело третьего погибшего шахтера обнаружено, вскоре оно будет поднято на поверхность», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СУ СКР.

Как сообщалось, на шахте им. Тихова в конвейерном штреке произошел выброс метана с последующим обрушением, после чего связь с тремя работниками была потеряна. 41 человек вышел на поверхность самостоятельно, тела двух работников были обнаружены спасателями.

По факту аварии СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура региона начала проверку.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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