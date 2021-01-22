Количество погибших на шахте в Кузбассе горняков выросло до трех

Алексей Вольцев

Пропавшего при обрушении на шахте им. Тихова в Ленинск-Кузнецке горняка обнаружили мертвым.

«Тело третьего погибшего шахтера обнаружено, вскоре оно будет поднято на поверхность», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СУ СКР.

Как сообщалось, на шахте им. Тихова в конвейерном штреке произошел выброс метана с последующим обрушением, после чего связь с тремя работниками была потеряна. 41 человек вышел на поверхность самостоятельно, тела двух работников были обнаружены спасателями.

По факту аварии СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура региона начала проверку.