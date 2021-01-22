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Конкурс «Навигаторы детства» будет проходить в три этапа – Ирина Плещева

Конкурс «Навигаторы детства» будет проходить в три этапа – Ирина Плещева

Конкурс «Навигаторы детства» будет проходить в три этапа, сообщила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.
Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

Минпросвещения России и Российское движение школьников начинают отбор кандидатов на замещение новых вакантных должностей советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новая должность будет официально введена в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в десяти регионах России уже с 1 марта 2021 года.

«Подавать заявки можно в течение года. Первая волна начинается сегодня и продлится до 14 марта. Далее состоится основной этап, он будет проходить в форме тестирования участников на сайте Корпоративного университета Российского движения школьников. Заключительный, третий этап конкурса будет проходить в формате собеседования, итоги будут подведены не позднее 21 марта 2021 года. Будет вторая и третья волна», – сказала Ирина Плещева.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) объединяет более 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ, реализует четыре направления, девять поднаправлений деятельности и более 40 федеральных проектов и конкурсов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, музейное дело, наука, дизайн, самоуправление, краеведение.

Среди новых проектов РДШ – «Кубок РДШ по киберспорту», «Шеф в школе», «Экодежурный по стране». За период самоизоляции РДШ создало 19 онлайн-проектов, которые охватили 453 000 человек.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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