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Контрактники получат дополнительные жилищные гарантии

Контрактники получат дополнительные жилищные гарантии

В России хотят закрепить дополнительные гарантии по обеспечению жильём за военными, проходящими службу по контракту, а также их семьями. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.

Авторы законопроекта предлагают сохранить за членами семей контрактников, которые проходят службу за пределами Российской Федерации, право пользования занимаемыми специализированными жилыми помещениями. Проживать на служебных квартирах им разрешат всё время, пока военнослужащий находится в заграничной командировке, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Помимо этого, документ предусматривает, что военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации либо имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет и более, но подлежащие увольнению с военной службы по состоянию здоровья, имеют право на внеочередное получение жилья. Такая же льгота ждёт контрактников на должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, признанные ограниченно годными к военной службе.

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Законопроект также устанавливает норматив расчёта площади жилья для сержантов и старшин, солдат и матросов контрактной службы. До достижения общего стажа по контракту в 10 лет они могут рассчитывать на жилые помещения из расчета 12 кв. м. общей площади на одного человека. А для тех, кто служит по контракту больше 10 лет, метраж жилья увеличивается до 18 кв. метров общей площади на одного человека. То же относится к офицерам, прапорщикам и мичманам.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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