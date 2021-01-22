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Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование

Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование

Школы Вологодской области присоединяются к проекту «Доброшкола», сообщает пресс-служба регионального Департамента образования.

В 2021 году в проект вступают две школы из Вологды и Череповца, в 2022-м – школа в селе Кичменгский Городок.

«Проект предполагает обновление материально-технической базы коррекционных школ. К 2022 году доля коррекционных школ региона, участвующих в проекте, составит 73%  – это 11 из 15 коррекционных школ региона. А возможность обучения на новом оборудовании получат порядка двух тысяч обучающихся коррекционных школ, что составит почти 89% данной категории учеников», – пояснила заместитель начальника Департамента образования Вологодской области Любовь Воробьева.

Коррекционные школы оснащаются современным оборудованием и средствами обучения для трудовых мастерских по предмету «Технология», для кабинетов профильных специалистов, кабинетов и помещений для реализации программ общего и дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ.

Модернизация инфраструктуры коррекционных школ осуществляется с учетом специфики каждой конкретной школы, контингента ее учеников и регионального рынка труда, что позволяет выпускникам после окончания школы получить профессиональное образование, трудоустроиться и успешно социализироваться в обществе.  

Проект «Доброшкола» реализуется в регионе с 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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