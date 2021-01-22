Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование

Влада Некрасова

Школы Вологодской области присоединяются к проекту «Доброшкола», сообщает пресс-служба регионального Департамента образования.

В 2021 году в проект вступают две школы из Вологды и Череповца, в 2022-м – школа в селе Кичменгский Городок.

«Проект предполагает обновление материально-технической базы коррекционных школ. К 2022 году доля коррекционных школ региона, участвующих в проекте, составит 73% – это 11 из 15 коррекционных школ региона. А возможность обучения на новом оборудовании получат порядка двух тысяч обучающихся коррекционных школ, что составит почти 89% данной категории учеников», – пояснила заместитель начальника Департамента образования Вологодской области Любовь Воробьева.

Коррекционные школы оснащаются современным оборудованием и средствами обучения для трудовых мастерских по предмету «Технология», для кабинетов профильных специалистов, кабинетов и помещений для реализации программ общего и дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ.

Модернизация инфраструктуры коррекционных школ осуществляется с учетом специфики каждой конкретной школы, контингента ее учеников и регионального рынка труда, что позволяет выпускникам после окончания школы получить профессиональное образование, трудоустроиться и успешно социализироваться в обществе.

Проект «Доброшкола» реализуется в регионе с 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».