Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна Седокова, Алессандра Амбросио и другие

Вадим Карасев

В традиционной рубрике NEWSTES.RU продолжает рассказывать, как российские и западные звезды проводят свои январские каникулы. Кто-то из знаменитостей улетел на побережье сразу же после Нового года и еще продолжает наслаждаться ласковым солнцем и обзаводиться бронзовым загаром. Другие же отправились на курорт совсем недавно: им-то как раз предстоит еще долго радовать поклонников своими фото в бикини.

Вот уже которую неделю Сальма Хайек отдыхает на берегу океана и делится своими красивыми курортными снимками с подписчиками в инстаграме. Сальма не рассказывает, на каком именно курорте находится, однако тропические пейзажи и текила в "меню" актрисы как бы намекают на то, что она весело проводит время в Мексике.









А вот Анна Седокова вместе с мужем Янисом Тиммой и детьми, в отличие от Сальмы Хайек, улетела на отдых относительно недавно. Солнечные ванны певица принимает в Майами. Этот курорт Анна выбрала неслучайно: звезда регулярно летает в Америку в первую очередь ради того, чтобы увидеться со своей младшей дочкой Моникой, которая живет здесь вместе с отцом. Такие поездки Седокова обычно совмещает с отдыхом у океана.

Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми тоже пока не готовы возвращаться в снежную Москву. Сразу же после Нового года они улетели в Дубай, а уже оттуда отправились на Мальдивские острова. В одном из своих недавних эфиров рэпер проговорился, что завершить свой затянувший отпуск вместе с семьей он планирует не раньше начала февраля.

Где и как сейчас отдыхают Сиара, Надежда Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, беременная четвертым ребенком Елена Перминова, Алессандра Амбросио, Настя Каменских и многие другие — в нашей подборке!

















































Эмили Ратажковски