Lexus RX – элитный внедорожник

Роман Иванов

Lexus RX – это легковой внедорожник, производимый концерном Toyota Motor Corporation с 1998 года как премиум версия модели «Toyota Harrier». Автомобиль также доступен в версиях с гибридным приводом - RX 400h и RX 450h.

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Lexus RX – общая информация

Буквы RX в наименовании модели автомобиля Lexus – это аббревиатура Radiant Crossover. Согласно статистике, Lexus RX является одной из самых продаваемых и популярных моделей концерна Toyota Motor. Дебют Lexus RX состоялся в далеком 1998 году, а первый прототип назывался SLV («Sport Luxury Vehicle»). В Японии автомобиль выпускался под маркой Toyota Harrier, хотя технически он больше напоминал Toyota RAV4.

Комфорт и мощность

Lexus RX имеет самонесущий кузов и независимую подвеску. Он был создан на базе доработанной и приподнятой платформы Camry. Салон удобный и просторный, автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом.

В 2005 году появилось второе поколение Lexus RX. Он отличался новым дизайном – стильным аэродинамическим кузовом. Дополнительно добавлена пневмоподвеска и выпущена версия с гибридным приводом, в котором система 4х4 (E-Four) отвечала за распределение крутящего момента между осями.

В 2007 году на Токийском автосалоне было представлено третье поколение Lexus RX – концепт LF-Xh. Автомобиль отличался смелым, даже агрессивным дизайном L-finesse и большим салоном. В 2012 году был произведен рестайлинг Lexus RX второго поколения без существенных изменений в технических характеристиках.

Lexus RX четвертого поколения

Lexus RX четвертого поколения был представлен на автосалоне в Нью-Йорке в 2015 году. Данная модель выпускает и по сей день, лишь с незначительными доработками или несущественным изменением дизайна.

IV Лексус RX доступен также с кузовом универсал, оснащен бензиновым или гибридным двигателем. Двигатели характеризуются мощностью от 201 до 279 л.с. и рабочим объемом от 2000 до 3456 см3. Автомобиль может развивать максимальную скорость 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 7,6-8,0 секунд.

Крутящий момент приводной системы составляет 283-350 Нм. В зависимости от выбранного двигателя автомобиль потребляет в среднем 7,9-11,2 литра на 100 км. Объем багажного отделения Lexus RX составляет 1180-1626 литров, размеры Lexus RX составляют 4580-4890 мм в длину, 1815-1895 мм в ширину и 1660-1690 мм в высоту (зависит от года выпуска и модификации кузова).