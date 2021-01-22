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"Лидеры интернет-коммуникаций": в России стартовал конкурс для digital-специалистов

"Лидеры интернет-коммуникаций": в России стартовал конкурс для digital-специалистов

22 января в России стартовал конкурс для профессионалов в сфере digital "Лидеры интернет-коммуникаций".

Конкурс направлен на поиск профессионалов разных специализаций сферы digital. Организаторами выступили АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия — страна возможностей". Подать заявку на участие можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 23:59 26 февраля 2021 года.

К участию в конкурсе приглашаются специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры.

Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог", ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников Конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе МУ "Сенеж" — первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций. 

"Конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции. Нужна площадка, где будут задаваться профессиональные стандарты работы в этой сфере. Где можно получать качественное образование и уже в процессе его получения быть замеченными потенциальными работодателями. Наша задача на текущем этапе — это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов", - сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

По словам генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, новый конкурс строится на технологической платформе флагманского проекта — "Лидеры России". 

Напомним, 12 января, стартовал "Конкурс политологов". Проект "Лидеры интернет-коммуникаций" стал следующим шагом в работе с профессиональными кадрами которую ведет платформа "Россия - страна возможностей".

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По материалам: uposters.ru

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