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Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнование проходит в итальянском Антхольце.

Спортсмен проехал дистанцию в 20 километров за 48 минут 41,8 секунды и завоевал золото. На втором месте оказался норвежец Стурла Холм Легрейд (плюс 58,5 секунды), а третье занял французский биатлонист Кентен Фийон-Майе (плюс одна минута 10,6 секунды).

Золотая награда стала первой личной медалью полученной представителем России с февраля 2020 года, а также первым золотом в личных гонках для сборной РФ в сезоне-2020/2021. Сам Логинов остался крайне доволен результатами турнира.

"В любом случае можно в актив занести эту гонку - справиться со стрельбой на такой высоте. На финишном круге выбило падение: сбило дыхание, воткнулся в подъем, прошел двести метров с одной палкой, это подкосило, но в любом случае я доволен", - сказал он.

Ранее Ruposters писал, что жена биатлониста Елисеева резко ответила недовольным результатами мужа.

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По материалам: uposters.ru

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