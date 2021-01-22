Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Вадим Карасев

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнование проходит в итальянском Антхольце.

Спортсмен проехал дистанцию в 20 километров за 48 минут 41,8 секунды и завоевал золото. На втором месте оказался норвежец Стурла Холм Легрейд (плюс 58,5 секунды), а третье занял французский биатлонист Кентен Фийон-Майе (плюс одна минута 10,6 секунды).

Золотая награда стала первой личной медалью полученной представителем России с февраля 2020 года, а также первым золотом в личных гонках для сборной РФ в сезоне-2020/2021. Сам Логинов остался крайне доволен результатами турнира.

"В любом случае можно в актив занести эту гонку - справиться со стрельбой на такой высоте. На финишном круге выбило падение: сбило дыхание, воткнулся в подъем, прошел двести метров с одной палкой, это подкосило, но в любом случае я доволен", - сказал он.

Ранее Ruposters писал, что жена биатлониста Елисеева резко ответила недовольным результатами мужа.