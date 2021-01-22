Лунный день сегодня 22 января 2021 года

Вадим Карасев

Луна оказывает сильное влияние на каждого человека. Советы астрологов помогут вам сделать правильный шаг в сторону успеха в эту непростую пятницу.

Этот день сложно назвать благоприятным. Не удивляйтесь тому, что многие ваши дела пойдут не так, как планировалось. Планы могут срываться, настроение — скакать то вверх, то вниз. Всем, кто вынужден много работать, лучше пользоваться тремя способами мгновенного привлечения удачи.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день, которому суждено пройти под управлением Тельца. Растущая Луна не самым лучшим образом сочетается с энергией стихии Земли. Сегодня возможно появление искушений, новых соблазнов.

Магнитные бури 22 января: в этот день магнитных бурь не ожидается. Вспышек на Солнце зарегистрировано не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

справедливость;терпение;помощь окружающим;обучение.конфликты;излишняя доверчивость;начало новых дел.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что сегодня хорошее время для того, чтобы заняться домашними делами. Тяжелые космические энергии ограничивают нас в возможности продуктивного общения, поэтому остаться дома и заняться какой-нибудь важной бытовой рутиной будет самым правильным решением. Вы можете посвятить свое время любым домашним делам — от ремонта до уборки. Желательно все дела по дому делать самим.

Что надеть в эту пятницу

Известно, что цвет одежды влияет на чакры человека. Для открытия нужных чакр сегодня стоит надеть одежду фиолетового, синего цвета. В качестве базового цвета можно выбрать белый. В такие дни, как этот, к выбору наряда стоит подходить максимально внимательно.

Из камней-талисманов можно отдать предпочтение тем, которые помогают оставаться спокойными и сохранять оптимизм: аметист, аквамарин, лунный камень, цитрин. Украшения из золота лучше заменить на украшения из платины или серебра.

Любовь и отношения 22 января

Будьте осторожны, поскольку сегодня в любовных, дружеских и деловых отношениях будет процветать обман. Последнее, что стоит делать 22 числа, — это ругаться с окружающими. Конфликты могут стать очень запоминающимися и разрушительными. Встаньте на защиту справедливости, помогайте другим людям справиться с проблемами.





Это очень опасный день для мимолетных романов и флирта. Будьте осторожнее при общении с незнакомцами. Не доверяйте посторонним людям. В отношениях между влюбленными могут возникнуть проблемы. В таком случае стоит проявить терпение, чтобы не спровоцировать ссору. Будьте помягче, не рубите с плеча.

Финансы и работа в 11 лунный день

В работе и бизнесе на растущей Луне в Тельце велика вероятность потерпеть крах. Трудности могут быть на каждом шагу, причем не всегда они понятны и очевидны. Поэтому не следует начинать новых дел. Также лучше отложить на другой день судебные разбирательства и операции с недвижимостью.

Луна благоволит только людям искусства и науки. Они могут не бояться проблем. Также сегодня можно заниматься обучением, получением новых знаний. Все это возымеет успех, потому что сознание людей открыто и отлично воспринимает информационные потоки. Также можно заниматься умеренным шопингом.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна в Тельце может пробудить в людях стремление к удовольствиям и к возвращению вредных привычек. Желание угодить самим себе станет первостепенным, поэтому не нужно удивляться чужому эгоизму. В эту пятницу довольно просто стать ленивым. Это прекрасный день для уединения, попыток внутреннего очищения. Справиться с проблемами быстрее всех смогут духовно богатые люди.