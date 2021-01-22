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Министерство просвещения развивает сотрудничество в сфере образования с Финляндией

Министерство просвещения развивает сотрудничество в сфере образования с Финляндией

Первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Российской Федерации Антти Хелантеря, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Во время встречи стороны обменялись опытом организации школьного обучения в условиях пандемии коронавирусной инфекции и обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества стран в сфере образования.

Дмитрий Глушко сообщил, что Министерство просвещения готово подготовить предложения по развитию взаимодействия в области изучения русского и финского языков на взаимной основе.

«В Российской Федерации и в Финляндии есть большое количество людей, для которых русский и финский языки – это родные языки, языки, которые помогают вести бизнес и воплощать в жизнь различные проекты, в том числе гуманитарные. Поэтому нам стоит расширить совместную работу в этой сфере», – сказал он.

За последние три года число изучающих финский язык в российских общеобразовательных организациях увеличилось в три раза. Сейчас в рамках учебных программ финский язык изучают около 7 тысяч человек. Этому в том числе способствуют разработанные образовательные программы по финскому языку в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература».

Кроме того, российская сторона коснулась вопроса о развитии программ международного обмена учащимися школьного возраста, в том числе для прохождения обучения во всероссийских детских центрах и Международном детском центре «Артек».

В свою очередь, финская сторона выразила интерес к сотрудничеству и обмену опытом в сфере профессионального образования. Советник Посольства Финляндской Республики в Российской Федерации по вопросам высшего образования и науки Сари Эрикссон отметила высокий уровень организации 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», который прошёл в 2019 году в Казани.

Дмитрий Глушко подчеркнул, что развитие профессионального образования – одно из приоритетных направлений работы Министерства. Он указал на большой потенциал сотрудничества двух стран в этой сфере, в том числе по вопросам реализации образовательных программ и повышения квалификации преподавателей колледжей. По его словам, уже налажено успешное, продуктивное взаимодействие между национальными операторами «Ворлдскиллс» России и Финляндии – Союзом «Ворлдскиллс Россия» и Skills Finland. В 2023 году в Санкт-Петербурге состоится чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills.

«Понимая, что сейчас необходимы короткие программы формирования профессиональных компетенций для людей разного возраста, в прошлом году мы провели переобучение 25 тысяч человек старше 50 лет, а также 110 тысяч человек, которые потеряли работу или испытывают проблемы с трудоустройством. Эти программы помогают людям быстрее адаптироваться к новым условиям, быть мобильными на рынке труда», – рассказал первый заместитель Министра просвещения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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