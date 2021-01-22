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Модный дайджест: от съемки с дочерью Кейт Мосс до новой иконы стиля США

Модный дайджест: от съемки с дочерью Кейт Мосс до новой иконы стиля США

Главным модным событием на этой неделе смело можно назвать инаугурацию Джо Байдена. Изголодавшаяся по красным дорожкам публика уделила нарядам гостей едва ли не больше внимания, чем речам политиков. Что еще произошло в мире моды на этой неделе, рассказываем в нашем дайджесте.

1.Настасья Самбурская, Самира Мустафаева, Юлиана Караулова на презентации Philipp Plein

В начале недели в столице прошла презентация коллекции шуб из искусственного меха Philipp Plein. Экопроисхождение верхней одежды подчеркнули и размашистым принтом в виде надписи I'd Rather go naked than wear fur ("Я лучше буду голым, чем надену натуральный мех").

Гостями мероприятия стали Самира Мустафаева, Настасья Самбурская, Екатерина Мухина, Юлианна Караулова и другие.


2.Падчерица Камалы Харрис стала новой модной иконой США

В среду у США официально появился не только новый президент, но и новая модная икона. Недостатка в эффектных образах на церемонии инаугурации не было, но среди знаменитостей всем запомнилось и одно новое лицо. 21-летняя падчерица вице-президента Камалы Харрис, кажется, негласно вступила в должность главного инфлюенсера в Белом доме.


Во время церемонии все отметили ее элегантное пальто Miu Miu и романтичное платье с оборками Batsheva, но Элле Эмхофф, студентке Parsons School of Design, не чужды и модные эксперименты. У девушки уже есть собственный бренд — она выпускает яркие вязаные вещи.


3.Лила Мосс снялась в тизере кутюрной коллекции Fendi

В прошлом году дочь Кейт Мосс Лила дебютировала на подиуме, и, похоже, скоро мы снова увидим ее на показе. У себя в инстаграме юная модель разместила тизер дефиле Fendi, которое состоится в рамках кутюрной Недели моды в Париже уже 27 января.

Это будет дебютная коллекция Кима Джонса для итальянского бренда. Напомним, что к Fendi дизайнер присоединился в сентябре прошлого года, сохранив за собой, впрочем, и пост креативного директора Dior Men.


Лила Мосс

4.Пользовательница TikTok покорила сеть видео "Что бы я надела в первый ряд показа"

В TikTok ежедневно появляются тысячи роликов, но далеко не всем удается стать вирусными. Пользовательнице под ником @evelilythrifts удалось найти свой фирменный жанр, который покорил публику. Девушка записала два ролика, в которых показала, в чем бы она отправилась на модные показы разных брендов.

@evelilythrifts

Which one is your fav this time? Inspo @andoej again xx #highfashion #style

♬ Originalton - Alicia Ashanti

В своих образах девушка, конечно, обыгрывает фирменный стиль марок и делает это весьма успешно. Ролики стали самыми популярными в аккаунте девушки, набрав в общей сложности более четырех миллионов просмотров.

@evelilythrifts

Switched you know who to someone less gross xx inspo @andoej #style #highfashion

♬ Originalton - Alicia Ashanti


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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