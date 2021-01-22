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Не может быть! «Эхо Москвы» могут лишить лицензии за пропаганду насилия

Не может быть! «Эхо Москвы» могут лишить лицензии за пропаганду насилия

В отношении радиостанции «Эхо Москвы» может быть принято решение о лишении лицензии, поскольку ряд публикаций могут быть расценены как призывы к незаконным действиям. Об этом сегодня, 22 января, сообщил ТАСС источник во властных структурах.

«В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции „Эхо Москвы“ за пропаганду насильственных действий», — сказал он.

Как сообщало ИА Newstes , после ареста блогера-оппозиционера Алексея Навального 18 января его сторонники начали призывать к протестной акции. В соцсетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube сотрудниками Роскомнадзора были выявлены призывы к участию в массовых беспорядках 23 января. 21 января прокуратура Москвы вынесла данным соцсетям предостережение. Столичная полиция официально предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

В июне радиостанция «Эхо Москвы» была оштрафована на 260 тыс. рублей за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусной инфекции, создавшей угрозу здоровью граждан. Такое решение принял мировой суд судебного участка № 416 района Арбат города Москвы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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