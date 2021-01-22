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Новый президент США отменил несколько указов Дональда Трампа

Новый президент США отменил несколько указов Дональда Трампа
Президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января, отменил ряд указов своего предшественник Дональда Трампа. Через несколько часов после инаугурации 46-й президент США подписал 17 документов, передает Reuters.

О намерениях пересмотреть некоторые распоряжения Трампа Байден сообщал во время избирательной кампании.

В частности, новый американский президент отменил:

выход США из Парижского климатического соглашения, которым предусмотрено сокращение углеродных выбросов в окружающую среду. Документ передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней;

выход США из Всемирной организации здравоохранения, которую Трамп жестко критиковал за ошибки, допущенные в начале пандемии COVID-19;

запрет на въезд в США граждан ряда африканских и мусульманских стран, введенный Трампом в качестве меры снижения террористической угрозы;

строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой Трамп обещал бороться против нелегальной миграции и контрабанды наркотиков;

разрешение на строительство канадско-американского газопровода Keystone XL, против которого протестовали экологи и «зеленые» активисты. Трамп разблокировал строительство газопровода в 2017 году, отменив указа Барака Обамы.

Кроме того, Джо Байден ввел обязательное ношение масок и соблюдение дистанции во всех федеральных зданиях.
Эти указы не требуют одобрения Конгресса.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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