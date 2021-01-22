Новый президент США отменил несколько указов Дональда Трампа

Лидия Мартынова

Президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января, отменил ряд указов своего предшественник Дональда Трампа. Через несколько часов после инаугурации 46-й президент США подписал 17 документов, передает Reuters.О намерениях пересмотреть некоторые распоряжения Трампа Байден сообщал во время избирательной кампании.В частности, новый американский президент отменил:выход США из Парижского климатического соглашения, которым предусмотрено сокращение углеродных выбросов в окружающую среду. Документ передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней;выход США из Всемирной организации здравоохранения, которую Трамп жестко критиковал за ошибки, допущенные в начале пандемии COVID-19;запрет на въезд в США граждан ряда африканских и мусульманских стран, введенный Трампом в качестве меры снижения террористической угрозы;строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой Трамп обещал бороться против нелегальной миграции и контрабанды наркотиков;разрешение на строительство канадско-американского газопровода Keystone XL, против которого протестовали экологи и «зеленые» активисты. Трамп разблокировал строительство газопровода в 2017 году, отменив указа Барака Обамы.Кроме того, Джо Байден ввел обязательное ношение масок и соблюдение дистанции во всех федеральных зданиях.Эти указы не требуют одобрения Конгресса.