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Обучение участников проекта «Навигаторы детства» будет проходить с марта по август – Константин Федоренко

Обучение участников проекта «Навигаторы детства» будет проходить с марта по август – Константин Федоренко

Обучение участников проекта «Навигаторы детства» будет проходить с марта по август, за это время планируется из десяти субъектов Федерации обучить 2500 человек, программа рассчитана на 106 часов, сообщил директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

Минпросвещения России и Российское движение школьников начинают отбор кандидатов на замещение новых вакантных должностей советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новая должность будет официально введена в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в десяти регионах России уже с 1 марта 2021 года.

«Мы планируем, что заочная часть будет реализована Институтом изучения детства, семьи и воспитания, РГПУ им. А.И. Герцена… Первая часть – заочная, слушатели будут осваивать теоретические основы воспитания, профилактику негативных явлений в цифровой среде, как защищать детей от информации, которая вредит их здоровью и развитию», – сказал Константин Федоренко.

Он добавил, что вторая, очная часть будет проходить на территории «Артека».

# Общество
По материалам: edu.ru

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