Организация корпоративного отдыха на природе

Роман Иванов





Проведение корпоратива на природе имеет свои плюсы и минусы. Главным плюсом является окружающая природа со всеми вытекающими последствиями - красивые виды, приятный и чистый воздух, возможность сходить к водоему, в лес, практически не ограниченное свободное пространство и так далее.

Неудивительно, что в теплые месяцы года многие компании отказываются от проведения мероприятий со своим коллективом в четырех стенах. Но тут нужно следовать некоторым рекомендациям, которые позволят провести корпоратив на природе удачно.

Требования к проведению корпоративов на природе

Есть требования, которые можно применять ко всем видам корпоративов. Нельзя заставлять сотрудников быть на корпоративной вечеринке – какими бы важными и нужными целями не обладал подобный праздник, у сотрудника могут быть вполне объективные причины его не посещать. У мероприятия должен быть четкий план и структура, в том числе и запасные развлечения, которые позволяет заткнуть простой, если что-то на празднике пойдет не так. Такие мероприятия никогда не пускаются на самотек, и очень редко тут есть место импровизации по части выстраивания структуры вечеринки – все нужно продумать заранее.

Лучше на подобных мероприятиях не экономить, так как недостаток еды, напитков или же низкое качество декораций и прочих внешних атрибутов будут сразу заметными. Корпоративный отдых не должен быть однородным для всех, ведь в компании могут работать люди разного возраста и разных интересов. Глупо всех сотрудников заставлять играть в активные игры. На таких мероприятиях может происходить все, что угодно, так как в кураже игры можно случайно получить травму и так далее, соответственно, на выездной праздник нужно обязательно брать аптечку. Думать нужно и над логистическими проблемами.

Что можно сделать на природе?

Все зависит от того, что хочет получить от мероприятия заказчик. На природе вполне можно провести и официальный праздник по поводу получения награды, юбилея и так далее. Можно сделать тренинг для получения полезной для профессиональной деятельности информации. Это могут быть и вполне обычные пикники - https://logoisk.by/uslugi/semejnyj-otdykh/besedki. Можно сделать и несколько нестандартный корпоратив в виде презентации, куда можно позвать не только сотрудников компании, но и партнеров или потенциальных клиентов.