Пентагон поддерживает Байдена в вопросе продления ДСНВ

Лидия Мартынова

Решение президента США Джозефа Байдена выступить за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет служит интересам обеспечения обороны США и дает время на выработку новых договоренностей.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби.

«Решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны страны», — отметил он.

«Продление предусмотренных договором ограничений на количество стратегических ядерных вооружений до 2026 года дает время и пространство, необходимое нашим двум странам для того, чтобы изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев», — добавил Кирби.

При этом, по его словам, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России.