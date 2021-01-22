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Пентагон поддерживает Байдена в вопросе продления ДСНВ

Пентагон поддерживает Байдена в вопросе продления ДСНВ

Решение президента США Джозефа Байдена выступить за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет служит интересам обеспечения обороны США и дает время на выработку новых договоренностей.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби.

«Решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны страны», — отметил он.
«Продление предусмотренных договором ограничений на количество стратегических ядерных вооружений до 2026 года дает время и пространство, необходимое нашим двум странам для того, чтобы изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев», — добавил Кирби.

При этом, по его словам, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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