Председатель Совета матерей России призвала родителей объяснить детям опасность участия в митингах

Вадим Карасев

Координатор проекта ОНФ "Материнская платформа "Время рожать", председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что узнала о предстоящем несанкционированном митинге от своего 18-летнего сына.

"Мне было удивительно – я сама блогер, и в телеграм новости просматриваю, слежу, разумеется за информационной повесткой, но он об этом узнал намного раньше, чем я. То есть взрослые стали говорить об этом сегодня, а дети это обсуждали вчера. Это такой показатель времени – где дети "живут", там их и находят", - написала она на своей странице в Instagram.

Буцкая отмечает, что дети не понимают опасности участия в таких акциях, в то же время, как организаторы используют их в качестве "живого щита" и потенциальных жертв, планируя сыграть на сочувствии общества к молодежи. Также она уточняет, что несанкционированный статус мероприятий лишает его участников возможной скорой медицинской помощи. Помимо этого, никуда не делся коронавирус и подхватить его в толпе гораздо легче.

"Поэтому даже если у родителей сложные отношения с ребенком, нет доверия, дети не делятся тем, какая информация к ним поступает из разных источников, может быть, сегодня именно тот день, когда надо поговорить с дочкой, сыном. Объяснить им всю опасность того, куда их приглашают. В юности легко совершить необдуманный поступок, который потом может испортить им всю жизнь", - заключает Буцкая.