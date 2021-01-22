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Преимущества займа под залог ПТС в Перми

Под залог паспорта на транспортное средство (ПТС) можно легко и быстро получить довольно крупную сумму денег, при минимальном пакете сопутствующих документов.

«Финбург» – это лучшее МФО в Перми, которое предоставляет займы под залог ПТС на самых выгодных условиях. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 2 лет, но за такой непродолжительный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, гарантируя максимальную оценку стоимости автомобиля под минимальные проценты.

Кто может получить кредит под залог ПТС?

Условия, которые необходимо выполнить для получения займа под залог ПТС, довольно просты:

  • возраст заемщика от 18 до 80 лет;
  • действующий полис автострахования;
  • единственный владелец автотранспортного средства;
  • автомобиль не находится под арестом или в кредите банка;
  • наличие ПТС и паспорта с пропиской на территории РФ;
  • возраст автомобиля не старше 10 лет для иномарок и 6 лет для отечественных машин.

Самое главное: компания «Финбург» не требует перерегистрации транспортного средства. То есть, автомобиль остается в вашем полном распоряжении, без какого-либо ареста или платной стоянки. Также стоит упомянуть, что МФО абсолютно не интересует ваша кредитная история в других финансовых учреждениях. Для выдачи кредита справка о доходах не требуется, что может стать большим плюсом для людей, не имеющих постоянного места работы.

Преимущества займа под залог ПТС

Каждый клиент МФО «Финбург», при оформлении займа под залог ПТС,  получает ряд неоспоримых преимуществ, а именно:

  • максимальная сумма заемных средств;
  • длительный срок оплаты займа;
  • автомобиль остается в собственности владельца ПТС;
  • займ под залог ПТС намного выгоднее и безопаснее банковского кредитования;
  • кредитная история не важна для МФО;
  • минимальный пакет документов при оформлении займа;
  • деньги предоставляются на следующий день после подписание соответствующего договора;
  • минимальные проценты;
  • максимальная оценка стоимости авто и объективный осмотр технического состояния автомобиля.

Для оформления займа в Перми достаточно иметь на руках ПТС, паспорт гражданина РФ с постоянной пропиской. Далее оставляем заявку на сайте, предварительно заполнив небольшую анкету, встречаемся с экспертом по оценке состояния авто и, если сумма вас устраивает, подписываем договор.

Получить займ под залог ПТС в Перми вы сможете в МФО «Финбург» на официальном сайте компании по адресу perm.finburg.ru.

# Бизнес

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