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Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2021 завершится 1 февраля

Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2021 завершится 1 февраля

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что прием заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Планируется, что основной период аттестации пройдет с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет.

«Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ – русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз», – уточняется в информационном релизе.

Для выпускников, не планирующих поступать в вузы, для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – русский язык и математику.

Обучающиеся 10-х классов, которые завершили в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, вправе в 2021 году принять участие в ЕГЭ по этим учебным предметам.

При подаче заявления на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые планирует сдавать выпускник.

«Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов», – напоминают в пресс-службе ведомства.

Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в особых условиях организации экзаменов, при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники экзаменов дети-инвалиды и инвалиды (здесь надо изменить, может быть, «участники экзаменов, которые являются детьми-инвалидами или инвалидами, –»?) – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. Оригинал или копия иностранного документа об образовании предъявляются с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году.

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

# Общество
По материалам: edu.ru

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