Приоритет Конституции закрепят в Трудовом и Земельном кодексах

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроекты о приоритете Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах. Документы есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Во всех трёх кодексах предлагается закрепить, что применение правил международных договоров РФ не допускается в их истолковании, противоречащем российской Конституции. Это противоречие может быть установлено в порядке, определённом федеральным конституционном законом.

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Законопроекты разработаны в развитие норм обновлённой Конституции. В статье 79 говорится, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащих Конституции, не исполняются в России. Таким образом, в стране установлено верховенство Основного закона над международными соглашениями.

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