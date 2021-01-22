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Приоритет Конституции закрепят в Трудовом и Земельном кодексах

Приоритет Конституции закрепят в Трудовом и Земельном кодексах

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроекты о приоритете Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах. Документы есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Во всех трёх кодексах предлагается закрепить, что применение правил международных договоров РФ не допускается в их истолковании, противоречащем российской Конституции. Это противоречие может быть установлено в порядке, определённом федеральным конституционном законом.

Кабмин внесёт в Госдуму блок инициатив в развитие норм Конституции, сообщил Крашенинников


Законопроекты разработаны в развитие норм обновлённой Конституции. В статье 79 говорится, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащих Конституции, не исполняются в России. Таким образом, в стране установлено верховенство Основного закона над международными соглашениями.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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