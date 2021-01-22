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Путин обсудил с Совбезом внутрироссиские проблемы

Путин обсудил с Совбезом внутрироссиские проблемы

Президент России Владимир Путин обсудил сегодня, 22 января, с постоянными членами Совета безопасности внутрироссийские проблемы, а также вопросы стратегической стабильности.

«На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России. Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Напомним, что 5 февраля истекает срок Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который Россия и США подписали в 2010 году. Москва продолжает выступать за продление Договора.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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