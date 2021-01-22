Путин обсудил с Совбезом внутрироссиские проблемы
Сегодня, 16:30 Алексей Вольцев
Президент России Владимир Путин обсудил сегодня, 22 января, с постоянными членами Совета безопасности внутрироссийские проблемы, а также вопросы стратегической стабильности.
«На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России. Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сообщила пресс-служба Кремля.
Совещание прошло в режиме видеоконференции.
Напомним, что 5 февраля истекает срок Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который Россия и США подписали в 2010 году. Москва продолжает выступать за продление Договора.
По материалам: eadaily.com