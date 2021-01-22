Растения, вызывающие у кошек эйфорию, также защищают их от насекомых

Вадим Карасев

Целый ряд растений пользуется особым успехом у домашних кошек, среди них валериана (Valeriana officinalis), котовник (Nepeta cataria) и представители рода актинидия. Кошки кусают листья и побеги растений, катаются в их зарослях. Японские ученые из университетов Ивате, Нагойи и Киото совместно с английскими коллегами из Ливерпульского университета установили, что одно из таких растений приносит кошкам, помимо удовольствия, и практическую пользу, отпугивая насекомых.

В 2012 году уже было установлено, что содержащееся в котовнике вещество непеталактон служит эффективным репеллентом. В новом исследовании такие свойства были обнаружены у актинидии полигамной (Actinidia polygama) — кустарниковой лианы, распространенной в Китае, Корее, Японии и на Дальнем Востоке России. В Японии, где актинидия полигамная выращивается ради съедобных плодов и использования в традиционной медицине, влечение к ней кошек широко известно.

Масао Миядзаки (Masao Miyazaki) из Университета Ивате в течение пяти лет исследовал физиологические эффекты, вызванные актинидией у кошек. Совместно с коллегами он выделил из актинидии непеталактол — вещество, близкое содержащемуся в котовнике непеталактону. Эксперименты в японских зоопарках показали, что это вещество привлекательно не только для домашних кошек, но и для рысей, амурского леопарда и ягуаров. А вот подопытные собаки и мыши на непеталактол не отреагировали.

В серии экспериментов исследователи до и после того, как кошки получили свою порцию непеталактона из листьев актинидии, измерили у них в крови уровень бета-эндорфинов — гормонов, которые снимают ощущение боли и вызывают удовольствие, действуя на опиоидные рецепторы. Как ожидалось, концентрация этого гормона была значительно повышена по сравнению с контрольной группой. Если же кошкам давали препарат налоксон, блокирующий опиоидные рецепторы, они утрачивали интерес к непеталактону.

Затем японские ученые проверили, воздействует ли непеталактон на насекомых. Для этого кошкам давали наркоз и засовывали головой в отверстия садков, где содержались самки комаров Aedes albopictus. Шерсть и кожу на кошки голове обрабатывали 500 мкг спиртового раствора непеталактола (для контрольной группы — просто раствором этилового спирта). В течение десяти минут наблюдатель подсчитывал, сколько комаров село на кошачью голову. После этого кошку доставали из садка с комарами и выводили из состояния наркоза. Эти эксперименты показали, что непеталактол вдвое сокращает количество комаров, желающих сесть на кошку.

По словам Миядзаки, большинство ученых и владельцев кошек полагали, что единственная причина, влекущая кошек к растениям, — это вызываемая ими эйфория. Но результаты экспериментов показывают, что как котовник, так и актинидия приносят кошкам практическую пользу, защищая их от кровососущих насекомых. Перекатываясь в зарослях любимого растения, кошки наносят на свою шерсть природный репеллент. «Любой, кто когда-либо сидел в поле и наблюдал, как животные подкарауливают в засаде добычу, знает, насколько трудно им оставаться на месте, когда вокруг много кусающихся комаров», — замечает Миядзаки.

Ученые уже запатентовали новый репеллент на основе непеталактола, а теперь планируют выявить гены кошек, задействованные в реакции на него, а также изучить воздействие этого вещества на разные виды насекомых.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.