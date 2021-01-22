Российских учителей научат эффективно работать в соцсетях

Анастасия Иванова

Министерство просвещения поддержало запуск нового профильного направления «Про образование» для работников сферы образования и родителей школьников в рамках конкурса «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель проекта – популяризация профессии педагога и образования в целом. Участников научат использовать социальные сети для профессионального роста, поиска партнёров в целях реализации своих образовательных идей.



Участниками направления «Про образование» могут стать учителя, воспитатели детских садов, сотрудники региональных министерств и департаментов образования, преподаватели техникумов, колледжей, а также родители учеников. Специализация будет интегрирована в трек конкурса «Инстаграм». Среди экспертов и наставников направления – представители Минпросвещения России, а также блогеры, уже ставшие известными в этой сфере. Например, Андрей Федотов – школьный учитель с миллионной аудиторией в TikTok.

«Мы хотим сделать профессию учителя более престижной и популярной. Социальные сети помогут больше рассказывать о педагогах, их достижениях и результатах работы с детьми. Нам важно, чтобы и родители учеников получали корректную информацию о деятельности ведомства и о новшествах, которые мы внедряем в системе образования. Для этого мы должны стать ближе к аудитории, в том числе и благодаря соцсетям», – отметил Сергей Кравцов.

Также совместно с Российским движением школьников запущено направление конкурса «ТопБЛОГ» «Медиасотня РДШ». В его рамках дети старше 14 лет получат навыки ведения сообществ в социальной сети «ВКонтакте» и развития личных брендов. В каждом региональном отделении РДШ будет выбрано по 100 участников, которые пройдут обучение. К финалу проекта из их числа будет определена сотня лучших.

Самые активные блогеры смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора престижного образовательного направления, создадут свои профессиональные портфолио. Победители проекта отправятся в масштабный блог-тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях нашей страны.

Регистрация участников на конкурс «ТопБЛОГ» проходит на официальном сайте.

Главная цель конкурса «ТопБЛОГ» – создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Попробовать свои силы в нём могут абсолютно все, кто достиг 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса «ТопБЛОГ» станут профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, а также блогеры-миллионники – телеведущая Елена Летучая, актриса Comedy Woman Наталия Медведева, автор блога «Главная мама Instagram» Ирина Акопян, певица MIA BOYKA и другие.