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Российского дипломата высылают из Албании

Российского дипломата высылают из Албании

Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата и высылает его из страны. Причиной стало нарушение антиковидных ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Албании.

«К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры… С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления», — говорится в заявлении ведомства.

В чем именно заключились нарушения — не уточняется.

Посольство России в Албании считает необоснованными обвинения в адрес российского дипломата.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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