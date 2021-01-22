Российского дипломата высылают из Албании
Сегодня, 08:50 Анастасия Иванова
Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата и высылает его из страны. Причиной стало нарушение антиковидных ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Албании.
«К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры… С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления», — говорится в заявлении ведомства.
В чем именно заключились нарушения — не уточняется.
Посольство России в Албании считает необоснованными обвинения в адрес российского дипломата.
По материалам: eadaily.com