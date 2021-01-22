Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » СБУ разгромило фирму в Одессе, направлявшую моряков на работу в Крым

СБУ разгромило фирму в Одессе, направлявшую моряков на работу в Крым

СБУ разгромило фирму в Одессе, направлявшую моряков на работу в Крым

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о разоблачении и ликвидации схемы, по которой украинские моряки ездили работать в Крым.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники установили, что организовало сделку руководство одной из международных групп морских компаний в Одессе.

Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании отправлялись во «временно оккупированный Крым» и после выполнения работ возвращались в украинские порты.

Теперь морякам инкриминируется то, что они таким образом нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. О каком количестве моряков, которые нарушали законодательство, идет речь, в сообщении не уточняют.

Отмечается, что СБУ провела обыск в офисе фирмы, изъяла печати, приборы навигации, судовые журналы, судовые роли и другую документацию, регистровые документы, компьютерную технику, магнитные носители информации, договоры . Также против работников фирмы были открыты уголовные дела «по нескольким статьям».

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

5 вещей, от которых нужно отказаться в феврале 2021 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в феврале 2021 года, чтобы стать
Организация корпоративного отдыха на природе
Организация корпоративного отдыха на природе
Российского дипломата высылают из Албании
Российского дипломата высылают из Албании
Кети Топурия стала мамой во второй раз
Кети Топурия стала мамой во второй раз
Председатель Совета матерей России призвала родителей объяснить детям опасность участия в митингах
Председатель Совета матерей России призвала родителей объяснить детям
СБУ разгромило фирму в Одессе, направлявшую моряков на работу в Крым
СБУ разгромило фирму в Одессе, направлявшую моряков на работу в Крым
Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС
Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС
Эксперты ЭИСИ обсудили кризиса в США для России и мира
Эксперты ЭИСИ обсудили кризиса в США для России и мира
Количество погибших на шахте в Кузбассе горняков выросло до трех
Количество погибших на шахте в Кузбассе горняков выросло до трех
Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления качественных, проверенных словарей, грамматик и справочников
Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления
Внучка Софии Ротару показала первую фотосессию с новым бойфрендом Денисом Жадановым
Внучка Софии Ротару показала первую фотосессию с новым бойфрендом
Эксперты высказали прогнозы по срокам достройки «Северного потока — 2»
Эксперты высказали прогнозы по срокам достройки «Северного потока — 2»

Топ на сегодня

Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей возлюбленной Ребеккой Беттарини
Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки: яркие главы из жизни Светланы Ходченковой
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки:
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна Седокова, Алессандра Амбросио и другие
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна

Еще по теме

СБУ: В Киеве и Одессе пресечена незаконная продажа авиабилетов в Крым
Капитану «Норда» разрешили вернуться в Крым
Морякам «Норда» не дали покинуть Украину
Прокуратура расследует посещение Крыма группой немецких депутатов