СБУ разгромило фирму в Одессе, направлявшую моряков на работу в Крым

Анастасия Иванова

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о разоблачении и ликвидации схемы, по которой украинские моряки ездили работать в Крым.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники установили, что организовало сделку руководство одной из международных групп морских компаний в Одессе.

Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании отправлялись во «временно оккупированный Крым» и после выполнения работ возвращались в украинские порты.

Теперь морякам инкриминируется то, что они таким образом нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. О каком количестве моряков, которые нарушали законодательство, идет речь, в сообщении не уточняют.

Отмечается, что СБУ провела обыск в офисе фирмы, изъяла печати, приборы навигации, судовые журналы, судовые роли и другую документацию, регистровые документы, компьютерную технику, магнитные носители информации, договоры . Также против работников фирмы были открыты уголовные дела «по нескольким статьям».

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».