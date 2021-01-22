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Сергей Полунин и Елена Ильиных с сыном Миром отдыхают в Майами

Сергей Полунин и Елена Ильиных с сыном Миром отдыхают в Майами

Отметив Новый год и Рождество в России, 26-летняя Елена Ильиных и 31-летний Сергей Полунин вместе с сыном Миром отправились в новое путешествие. Звездное семейство улетело в Майами, где год назад на свет и появился Мир: судя по всему, как раз поэтому родители мальчика называют США в своих постах еще одним родным домом для их сына.


Елена Ильиных с сыном Миром
Сергей Полунин с сыном Миром

В Майами Елена и Сергей вместе с малышом наслаждаются хорошей погодой, купаются в теплом океане, устраивают себе долгие променады по побережью и много гуляют в парках. Здесь же несколько дней назад влюбленные отметили первый день рождения Мира. В этот день маленький именинник весь день ходил в праздничной шапочке, на которой было написано, сколько именно лет ему исполнилось.


Елена Ильиных и Сергей Полунин с сыном Миром

С первым днем рождения! Мы любим тебя до Луны и обратно,

— подписала Елена один из снимков с сыном, сделанных в этот важный для их семьи день.



Каждый день звездная семья ходит на пляж, а по вечерам наслаждается красивыми закатами на побережье океана: под одним из снимков с Сергеем, сделанных как раз на этом фоне, Елена призналась ему в любви:

Очень сильно люблю наши закаты и тебя.




Сергей также выразил теплые чувства к Елене. Он опубликовал фото, на котором ест домашнюю пасту с морепродуктами, приготовленную любимой, а в посте с юмором похвалил ее кулинарные способности:

Самая невероятная паста от Елены. Я просто счастливчик, а паста на самом деле прекрасная, я не вру. Очень вкусно, и я по-прежнему хорошо себя чувствую.

Напомним, что артист балета и фигуристка познакомились в начале 2019 года благодаря инстаграму: Елена написала Сергею первое сообщение в директ, после чего у них завязалось общение. О своем романе публично Ильиных и Полунин заявили весной того же года. В начале 2020-го пара сообщила, что у них родился сын, при этом влюбленным удалось сохранять беременность Елены в тайне от журналистов на протяжении всего срока.







# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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