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Школы и колледжи Свердловской области получили современные компьютеры

Школы и колледжи Свердловской области получили современные компьютеры

В декабре 2020 года 101 образовательная организация Свердловской области получила современную компьютерную технику и интерактивное оборудование в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики региона.

Оборудование было передано в 79 школ и 22 колледжа. Комплекты включают в себя 30 ноутбуков мобильного класса, два ноутбука для педагогов, две интерактивные панели, шесть ноутбуков для управленческого персонала, одно многофункциональное устройство.

Это поможет обеспечить учащимся равные условия для получения качественного образования, уточнили в пресс-службе.

С 2019 года 150 образовательных организаций региона в рамках реализации мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» получили оборудование.

Свердловская область продолжает участвовать в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В 2021 году планируется обновить материально-техническую базу в 173 образовательных организациях, в 2022 году – в 178 образовательных организациях, в 2023 году – в 200 образовательных организациях региона.

# Общество
По материалам: edu.ru

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