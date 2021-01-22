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Школы Курганской области получат оборудование для биатлона

Школы Курганской области получат оборудование для биатлона

В школы города Шадринска Курганской области в ближайшее время привезут спортивное оборудование в рамках пилотного проекта «Биатлон в школу – биатлон в ГТО». Об этом сообщает пресс-служба регионального Департамента образования и науки.

«Цель эксперимента – обеспечить образовательные учреждения качественным инвентарем, увлечь ребят биатлоном и приобщить их к здоровому образу жизни, в том числе путем выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне», – уточняется в информационном релизе.

Первыми комплекты для занятий биатлоном – пять винтовок и универсальную мобильную установку-мишень – получат Шадринская кадетская школа-интернат и школа № 8.

Инициатор проекта, глава Свердловского регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»  Юрий Громыко, подчеркнул, что данный комплект был испытан тренерами и экспертами биатлона и ВФСК ГТО, он полностью безопасен, мишень можно использовать не только на улице, но и в зале.

# Общество
По материалам: edu.ru

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