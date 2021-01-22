Следственный комитет установит, кто напал на журналиста в Северной Осетии
Следственный комитет по Северной Осетии устанавливает обстоятельства нападения на журналиста Руслана Тотрова во Владикавказе и лиц причастных к нападению.
По указанию руководителя следственного управления по данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия — Алания незамедлительно организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА Newstes, портал «Основа», в котором Тотров работает политическим редактором, сообщил вчера об избиении журналиста.
Позднее Тотров сам рассказал на видео, что именно произошло. У журналиста рассечена губа и сломаны зубы. По его словам, к нему в офис зашли двое мужчин и с угрозами, что не надо писать ерунду про «нашего брата» Анатолия Бибилова (президент Южной Осетии) и ударили его. Тотров обратился в правоохранительные органы.
В последнее время Руслан Тотров освещал общественно-политические события в Южной Осетии. В республике сложился политический кризис из-за ситуации с расследованием смерти после избиений правоохранителями цхинвальца Инала Джабиева. Тотров освещает эти события и позицию семьи Джабиева, которая требует объективного расследования.