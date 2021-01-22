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СМИ: неисправность могла стать причиной крушения Boeing в Индонезии

СМИ: неисправность могла стать причиной крушения Boeing в Индонезии

Неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить могла стать причиной крушения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море. Об этом 22 января сообщает РИА «Новости».

Согласно записи бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует некоторые параметры полета самолета. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По инструкции следует отключить систему, но экипаж попытался восстановить ее работоспособность. Отмечается, что это могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.

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Самолеты Boeing 737-500 могут летать при одном работающем двигателе — пилотов обучают действиям в таких ситуациях.

Лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевший крушение 9 января, направлялся из Джакарты в Понтианак. Через четыре минуты после вылета с Boeing потеряли связь. На борту упавшего в море самолета находились 62 человека.

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По материалам: pnp.ru

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