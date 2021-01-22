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Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления качественных, проверенных словарей, грамматик и справочников

Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления качественных, проверенных словарей, грамматик и справочников

Прошло первое заседание подкомиссии по определению списка словарей, грамматик и справочников, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации. Подкомиссия создана в рамках Правительственной комиссии по русскому языку, которая занимается вопросами реализации единой государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Подкомиссию возглавила директор Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук (РАН) Мария Каленчук. Заместителем председателя подкомиссии стал председатель Орфографической комиссии РАН Алексей Шмелёв.

На первом организационном заседании обсуждалось формирование плана работы подкомиссии на 2021 год. Подкомиссия приняла проект положения о порядке проведения экспертизы словарей, грамматик и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, и доработанные требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Оба документа будут внесены на рассмотрение Правительственной комиссии по русскому языку с учётом предложенных экспертами уточнений.

В состав Правительственной комиссии по русскому языку входят заместители министров, ректоры ведущих отечественных вузов, учёные, преподаватели и журналисты.

План работы комиссии на 2021 год включает такие темы, как подготовка и повышение профессиональной квалификации преподавателей русского языка, разработка государственной программы подготовки и издания нормативных словарей и энциклопедических ресурсов разных типов для школьников.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления качественных, проверенных словарей, грамматик и справочников
Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления
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