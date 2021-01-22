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США предлагают России продлить СНВ-3 на 5 лет

США предлагают России продлить СНВ-3 на 5 лет

Власти США выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Это подтвердила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет, — сказала она.

США считают, что продление СНВ-3 особенно важно ввиду напряженности в российско-американских отношениях.

ДСНВ был предметом напряженных обсуждений между Россией и США в течение долго времени.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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