США предлагают России продлить СНВ-3 на 5 лет

Лидия Мартынова

Власти США выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Это подтвердила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет, — сказала она.

США считают, что продление СНВ-3 особенно важно ввиду напряженности в российско-американских отношениях.

ДСНВ был предметом напряженных обсуждений между Россией и США в течение долго времени.