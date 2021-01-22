Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе

Лидия Мартынова

В Кишиневе в эту субботу, 23 января, у здания посольства России пройдет акция протеста в поддержку российского блогера-оппозиционного Алексея Навального. Об этом сегодня, на своей странице в Facebook сообщила молдавская активистка Констанца Доготару.

Какого характера будет протест и сколько сторонников Навального в нем примут участие, пока неизвестно, как и то, каким образом власти Кишинева планируют на все реагировать. Вместе с тем, учитывая антироссийскую риторику нового президента Молдавии и открытую русофобию ее политических сторонников, вероятнее всего, власти будут вести себя достаточно пассивно.

Напомним, Алексей Навальный был одним из первых, кто поздравил кандидата от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду с победой на президентских выборах.

«У Молдавии есть все для благополучного развития. Не хватало только президента, который будет бороться с коррупцией», — написал в соцсетях Навальный, добавив, что теперь «у Молдавии есть европейское будущее».

До этого, в конце августа, в соцсетях лидер ПДС опубликовала пост с пожеланиями скорейшего выздоровления Алексею Навальному, которого 20 августа госпитализировали с подозрением на отравление неизвестным веществом. Санду не скрывала, что восхищена «смелостью и упорством» Навального, который, по ее мнению, «идет против течения, борется с коррупцией, отстаивая социальные права и свободу выбора человека». Тогда Майя Санду подчеркнула, что часто такая «смелая, открытая и честная позиция сопряжена с большой опасностью».

При этом Санду, требующая вывода российских войск из Приднестровского региона и замены «голубых касок» РФ на гражданскую миссию ОБСЕ забыла, как предмет её обожания в июне 2017 года поддержал независимость Приднестровья. В интервью телеканалу «Дождь» Навальный заявил, что де-факто ПМР, добиваясь реинтеграции которого Санду готова ужесточить давление, «было и является независимым от РМ государством, а Российской Федерации следует признать его независимость так, как она признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году».

Как сообщало ИА Newstes , Алексей Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение. Как заявили во ФСИН, блогер находился в розыске за многочисленные нарушения своего нахождения на условном сроке по делу «Ив Роше». В начале этого года ФСИН подала в Симоновский суд Москвы ходатайство о замене Навальному по этому делу условного срока на реальный. Находясь в отделении полиции в Химках, Алексей Навальный записал видеообращение, которое распространил в соцсетях. В нем он призвал людей не бояться участвовать в протестах, тем самым подталкивая их к активным антиправительственным действиям.

В России акции протеста в поддержку Навального — не согласованы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что те, кто призывает к участию в этой протестной акции, — провокаторы. Он призвал не преувеличивать масштабов протестов, руководствоваться объективными данными и не говорить заранее «о каких-то недовольных людях».