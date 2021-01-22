Световые вывески от компании «Академия печати»

Роман Иванов

Световые вывески – это наиболее практичный и действенный способ рекламы и продвижения бренда. Благодаря современным технологиям и материалам возможно изготовить световую вывеску любого размера, цвета и дизайна.

Надежный и проверенный партнер

«Академия печати» предлагает своим клиентам лучшие материалы и типы освещения для изготовления световых вывесок. Компания осуществляет свою деятельность уже более 12 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя как ответственный и опытный партнер, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами в строго оговоренные сроки по минимальной стоимости.

Специалисты компании Academy Print способны реализовать любой заказ по изготовлению световых вывесок различной сложности, типа изготовления и дизайна. Вам достаточно представить свой логотип или наименование бренда/магазина/фирмы, а всю дальнейшую работу сделают за вас профессионалы.

Световая вывеска – лучший вид рекламы

Реклама с подсветкой – это лучший способ из имеющихся форм маркетинга в настоящее время! Благодаря световой вывеске вы сможете продемонстрировать лицо своей компании, сразу сделав акцент на предоставляемые услуги или продажу определенного товара.

Правильно составленная и подобранная световая реклама будет видна в любое время дня и ночи. Световая вывеска или светодиодная световая реклама привлечет внимание потенциальных клиентов, существенно выделяясь на фоне уличного или офисного пространства.

Нет никаких ограничений – можно изготовить световой бокс или вывеску из 3D букв любого размера, формы или цвета. Для изготовления рекламных вывесок используются новейшие технологии, что позволяет производить световые надписи и боксы очень высокого качества.

Объемные буквы с трехмерной подсветкой

Реклама с использованием трехмерных пространственных букв с подсветкой – очень действенный и продуктивный способ передачи информации для потенциальных покупателей. Компания Academy Print предоставляет широчайший ассортимент и вариации изготовления трехмерных букв, цифр, 3D световых вывесок, а также сложные знаки, логотипы, гербы и т.д.

Трехмерная вывеска с подсветкой изготавливается из различных материалов в зависимости от назначения. Опытная команда компании «Академия печати» самостоятельно проведет оценку и предоставит рекомендации, какое техническое решение будет работать в конкретном случае. Но, конечно же, выбор окончательного варианта исполнения остается за клиентом.