Сын модели Стефани Сеймур посвятил пронзительный пост трагически ушедшему из жизни брату Гарри

Вадим Карасев

В начале недели стало известно о кончине сына известной 52-летней американской модели Стефани Сеймур: Гарри Брант скончался от случайной передозировки медикаментов, выписанных ему врачами для борьбы с многолетней наркозависимостью. Ему было всего 24 года. Вчера состоялись похороны Гарри, на которых присутствовали его родители Стефани Сеймур и Питер Брант, а также его братья и сестра.





Стефани Сеймур с сыновьями Питером и Гарри

В этот грустный день 27-летний брат Гарри, Питер, опубликовал в сторис снимок мамы и папы, сделанный на кладбище, а также поделился последим фото брата, снятым в день его смерти. В подписи Питер выразил свои чувства по поводу трагической кончины брата.





Стефани Сеймур с мужем Питером Брантом









Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моего брата, настоящего ангела света, человека уникальной и ни на кого не похожей души. Эта фотография, сделанная в его последний день, показывает вечную красоту, которая останется с ним навсегда. Невозможно выразить то опустошение, которое я испытываю в связи с потерей человека, с которым я разделял жизнь, полную прекрасных воспоминаний, того, кто так глубоко заботился о моем собственном счастье и комфорте. Это не просто потеря брата, это потеря лучшего друга, моей второй половины. Мое сердце разбивается от мысли, что мы больше никогда не увидим это милое лицо,

— написал Питер под фотографией брата, на которой тот позирует вместе с моделью Гайей Жаке-Матисс.





Гайя Жаке-Матисс и Гарри Брант

Напомним, что Гарри Брант пошел по стопам своей матери Стефани Сеймур и стал успешным манекенщиком: он часто принимал участие в показах известных брендов и снимался для глянца. Вместе со своим братом Питером Гарри выпустил линию унисекс-косметики в сотрудничестве с брендом MAC. Гарри и Питер вели светский образ жизни и были завсегдатаями всех самых модных вечеринок на Манхэттене.





Питер и Гарри Брант

Несколько лет Гарри боролся с наркотической зависимостью, а в этом году планировал пройти лечение в реабилитационном центре. После этого молодой человек хотел сосредоточиться на работе в журнале Interview, владельцем которого является его отец.



