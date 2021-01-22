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Торфяные таблетки. Преимущества и правила использования

Торфяные таблетки. Преимущества и правила использования

Для садоводов торфяные таблетки не новость и некоторые из них освоили правила выращивания в них рассады и оценили  преимущества использования.

Состав торфяной таблетки

Таблетка представляет собой разных размеров порядка 24 — 90 мм комплексное, спрессованное средство, приспособленное для выращивания рассады. Она содержит:


верховой торф — основной ингредиент, выполняющий функции дренажа, сохраняющий оптимальное количество влаги;
антибактериальные вещества предназначенные для защиты рассады от заболеваний;
перегной осуществляет питание саженцев в период их активного роста;
сеточка из нетканого материала покрывает спрессованную смесь, не дает ей длительное время развалиться, но не создает преграды корням растения развиваться.


Какие преимущества торфяных таблеток

Садоводы оценили многие удобства для посадки рассады при использовании торфяных таблеток. Основные преимущества заключаются в следующем:


Для разных видов семян можно выбрать подходящий по размеру вариант выпускаемых брикетов.
Состав таблеток обеспечивает высокую всхожесть семян, но нужно соблюдать правила посадки.
Срок хранения и использования таблеток не содержит ограничений по времени.
Правила посадки и выращивания рассады семян просты и удобны.
Брикеты компактны по размерам и при оптимальной укладке занимают мало места.
Изначально обеспеченные питанием в капсулах, рассада во время всхожести не нуждается в подкормках.
Благодаря пористой торфяной основе корни беспрепятственно снабжены влагой и кислородом.

Правила применения брикетов для рассады

Для того чтобы торфяные таблетки приносили пользу важно соблюдать основные правила посадки. При допущении ошибок во время выращивания результат может быть плачевным, и рассада не взойдет или погибнет.


От правильного подбора, подходящего по размеру семян таблеток, зависит как, будет развиваться саженец, хватит ему питания и места для развития корневой системы. Чем крупнее по величине семя, тем больше ему нужна площадь для роста. В небольших таблетках хорошо произрастают семена цветов и трав.
Брикеты хорошо пропитывают водой комнатной температуры до полного насыщения влагой и ставят плотно друг к другу. Во время роста рассаду надо регулярно поливать. Недостаток влаги даже на короткое время приводит к гибели растения.
Нельзя допускать излишек воды в ячейках. Переувлажнение приводит к появлению на таблетках зелени и плесени, корни постепенно начинают загнивать. Лучше добавлять влагу наливая воду в поддон. Брикет впитает нужное количество, а остальную жидкость полезно слить.
Переохлаждение для всхода и роста сеянцев, очень вредно. Понижение температуры и наличие сквозняков губительно действуют на рассаду, выращиваемую в прохладе. Оптимально поддерживать на подоконнике комнатную температуру воздуха без перепадов.

Среди всех преимуществ торфяных таблеток есть один существенный недостаток — это высокая стоимость. При большом количестве необходимой рассады затраты на покупку брикетов ощутимы для кошелька.

# Интересное
По материалам: planktons

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