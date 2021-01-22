"Трахает шлюх и меня бьет": Бузова обвинила Даву в рукоприкладстве и изменах

Вадим Карасев

34-летняя Ольга Бузова сделала шокирующее заявление, объявив о расставании с бойфрендом после года отношений. При этом певица обвинила блогера Даву в рукоприкладстве и изменах, сообщает Starhit.

Новость о разрыве Ольги Бузовой и Давида Манукяна шокировала пользователей сети. При этом звезда "Дома-2" раскрыла причины расставания.



"Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно", - заявила певица в Stories.



Кроме того, Ольга Бузова пригрозила рассказать матери Давида Манукяна о том, каким он является в действительности.

"Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", - заявила телеведущая.

При этом Ольга Бузова выложила переписку, в которой с ней сорится Давид Манукян, не скупясь на нецензурную лексику.

До этого Ольга Бузова намекнула на недопустимые поступки своего бойфренда, с которым она пробыла в отношениях последний год. "Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи", — написала звезда.

34-летняя Ольга Бузова попросила своих поклонников больше не задавать ей каких-либо вопросов.

Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите! не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу.



Стоит отметить, накануне Ольга Бузова отметила с друзьями свое 35-летие в роскошном столичном ресторане. Как отмечает издание Life, ее бойфренд сильно опоздал, приехав одним из последних на мероприятие. Хотя Давид Манукян устроил для своей возлюбленной праздничный фейерверк, певица не захотела разговаривать с ним. В Stories одного из гостей можно было увидеть, как звезда "Дома-2" оттолкнула Даву.



Как писал NEWSTES, ранее Ольга Бузова выругалась, придя в ярость из-за происшествия с самолетом.

