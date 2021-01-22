Ученые объяснили потерянное тепло Антарктиды

Вадим Карасев

Ученые из Франции и Австралии объяснили, почему море вокруг Антарктиды не потеплело так сильно, как во всем остальном Мировом океане. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Температура всех океанов на планете постепенно повышается из-за глобального потепления, но море вокруг Антарктиды остается холодным. Это странное явление было названо океанологами загадкой "потерянного" тепла Антарктиды.

Группа французских ученых из Национального центра научных исследований (CNRS), Национального центра космических исследований (CNES), Научно-исследовательского института развития (IRD), Парижского университета Сорбонна, Университета Тулузы III Поля Сабатье и их коллеги из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) следили за температурными колебаниями Южного океана в течение 25 лет. Осуществлялось наблюдение с борта французского судна снабжения L'Astrolabe, курсировавшего между Хобартом и французской исследовательской станцией в Антарктиде Дюмон-д'Юрвиль.

Эксперты выяснили, что понижение температуры воды на поверхности компенсируется его повышением в глубине - примерно на 0,04 градуса Цельсия за десятилетие. Это в пять раз быстрее, чем средние показатели по Мировому океану.

Такое потепление несет опасность для антарктического льда - подъем теплых глубинных вод может подточить шельфовые ледники. Теплая вода стремится к поверхности гораздо быстрее, чем предполагалось ранее - 39 метров за десятилетие. Это чревато ослаблением мощного циркумполярного течения вокруг континента, что нарушит один из главных факторов общей климатической системы - механизм глобальной морской циркуляции.