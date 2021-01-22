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Ученые считают кожную сыпь характерным признаком коронавируса

Ученые считают кожную сыпь характерным признаком коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Некоторые проблемы с кожей являются более характерными признаками COVID-19, чем кашель и повышенная температура, считают британские дерматологи. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первую очередь это касается сыпи по всему телу. У некоторых пациентов с COVID-19 были высыпания, похожие на крапивницу и ветрянку, а также волдыри. Эти симптомы могли сопровождаться зудом и держаться от нескольких дней до нескольких недель.

У зараженных коронавирусом также могут появиться на руках и ногах красные или сиреневые болезненные шишки, а верхний слой кожи может отслаиваться. Эти симптомы похожи на признаки обморожения.

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Еще одним признаком вируса могут быть очень сухие и «чешуйчатые» губы, которые вызывают у пациентов болезненные ощущения. Это проявление чаще встречается ближе к выздоровлению.

«Наши исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком COVID-19, чем повышенная температура и кашель», — заявила дерматолог-консультант Вероник Батай.

Ранее ученые сообщили, что, вероятно, некоторые проблемы с глазами могут указывать на заражение коронавирусом. Это светобоязнь, зуд и боль в глазах.

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По материалам: pnp.ru

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