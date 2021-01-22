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Условия пребывания в России Международного инвестбанка уточнят

Условия пребывания в России Международного инвестбанка уточнят

В Госдуме планируют в январе на пленарных заседаниях рассмотреть проект ратификации соглашения между правительством РФ и Международным инвестиционным банком (МИБ).

С подписанием этого документа в феврале 2020 года  прекращается действие соглашения от 1977 года. «Соглашение подготовлено в рамках реализации решения высшего органа управления Банка — Совета управляющих МИБ о переносе штаб-квартиры Банка из г. Москвы в г. Будапешт (Венгрия) и об открытии его полнофункционального отделения на территории Российской Федерации», — отмечается в пояснении к документу.   

Финансирование основной деятельности отделений и представительств Банка в Российской Федерации будет осуществляться за счет средств МИБ. Банку и его сотрудникам предоставляется ряд привилегий и иммунитетов. В частности, Банк, его имущество, активы, доходы, переводы, а также операции и сделки, осуществляемые в соответствии с Соглашением, пользуются иммунитетом от любого налогообложения, от всех ограничений и таможенных сборов.

Кабмин внес в Госдуму соглашение об условиях пребывания Международного инвестбанка в России


В настоящее время странами — членами МИБ являются: Российская Федерация, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия,Чехия, Венгрия. Россия является крупнейшим акционером Банка с долей в оплаченной части уставного капитала на 1 мая 2020 года в 170,665 млн. евро или 46,09%.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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