В 2021 году 35 педагогов начнут работу в школах Кузбасса по программе «Земский учитель»

Анастасия Иванова

35 педагогов начнут работу в школах Кузбасса по программе «Земский учитель» в 2021 году, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Кузбасса.

В рамках федеральной программы «Земский учитель» каждый преподаватель, устроившийся в школу в малом городе или селе, получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

«В 2020 году по этой программе в сельские школы региона устроились 39 педагогов. Среди них были не только уроженцы Кузбасса, но и жители Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Алтая, Дагестана, Тывы и Хакасии. В 2021 году планируется трудоустроить по программе 35 педагогов, уже определены учебные заведения, готовые их принять. У нас также действует региональная программа «Учитель Кузбасса», по которой в дополнение к федеральным выплатам выпускники педагогических вузов и колледжей при трудоустройстве в сельские школы получают единовременные подъемные по 30 и 20 тысяч рублей соответственно», – подчеркнул губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.



Перечень вакантных должностей на 2021 год размещен на официальном сайте программы.



Документы на участие в программе принимаются до 15 апреля 2021 года в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования по адресу: 650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 3.

Контактный телефон: 8 (3842) 56-69-86.

Получить дополнительную информацию можно в Министерстве образования и науки Кузбасса, телефон: 8 (3842) 36-37-29.