В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края появятся «Точки роста»

Влада Некрасова

В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края откроются «Точки роста» Минпросвещения России – современные образовательные центры цифрового и гуманитарного профилей, сообщает Министерство образования региона.

Для этого в рамках нацпроекта «Образование» из федерального бюджета Красноярскому краю выделено более 213 миллионов рублей.

Предполагается, что численность обучающихся, которым будет доступны образовательные программы центров, составит не менее 45 тысяч человек. Все центры цифрового и гуманитарного профилей будут оформлены в едином стиле и откроются в один день.

До конца 2023 года «Точки роста» будут созданы в 479 школах, расположенных в сельской местности и малых городах.