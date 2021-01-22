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В Алтайском крае подвели итоги проекта «Семья – планета детства»

В Алтайском крае подвели итоги проекта «Семья – планета детства»

В Алтайском государственном педагогическом университете обсудили итоги реализации в 2020 году проекта «Семья – планета детства» и перспективы работы в 2021 году. Проект разработан экспертами АлтГПУ и направлен на повышение культуры родительства, сообщает пресс-служба вуза.

Психологи АлтГПУ и организаций-партнеров провели более 10 000 тысяч консультаций как в очном, так и в онлайн-формате, работа будет продолжаться и в 2021 году. Помимо специалистов университета работать с родителями будут 18 школьных психологов.

«Перспективы проекта «Семья – планета детства» в 2021 году связаны с развитием профессионального просвещения психологов края, с развитием опыта выездных консультаций и консультаций для будущих родителей», – уточняется в информационном релизе.

Проект «Семья – планета детства» был реализован в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

# Общество
По материалам: edu.ru

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