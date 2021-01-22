В Австрии сообщили о нарушении правил вакцинирования

Лидия Мартынова

В Правительстве Австрии обратили внимание на повсеместное нарушение правил вакцинации. Об этом сообщает телеканал ORF.

Случаи внеочередного вакцинирования высоких государственных чиновников зафиксированы в Вене, Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней и Нижней Австрии. По плану правительства, выделенные вакцины должны были быть введены сначала постояльцам домов престарелых, медицинским работникам, а также людям старше 80 лет.

«Такие поступки меня морально разочаровывают», — подчеркнул канцлер Австрии Себастиан Курц. Он подчеркнул, что «возмутительное поведение» необходимо прекратить, иначе последует судебное преследование. Вице-канцлер республики Вернер Коглер, в свою очередь, потребовал от федеральных земель принять незамедлительные меры.

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В этой связи в местных СМИ стали появляться публичные извинения нарушивших правила чиновников.

«Оглядываясь назад, я могу сказать, что мои действия были опрометчивыми, и я бы поступил иначе в той же ситуации сегодня», — подчеркнул мэр Фельдкирха Вольфганг Мэтт. Помимо него, на данный момент извинились около десяти высокопоставленных политиков из разных регионов Австрии. Они подчеркнули, что им «искренне жаль», что так произошло.