Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Австрии сообщили о нарушении правил вакцинирования

В Австрии сообщили о нарушении правил вакцинирования

В Правительстве Австрии обратили внимание на повсеместное нарушение правил вакцинации. Об этом сообщает телеканал ORF.

Случаи внеочередного вакцинирования высоких государственных чиновников зафиксированы в Вене, Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней и Нижней Австрии. По плану правительства, выделенные вакцины должны были быть введены сначала постояльцам домов престарелых, медицинским работникам, а также людям старше 80 лет.

«Такие поступки меня морально разочаровывают», — подчеркнул канцлер Австрии Себастиан Курц. Он подчеркнул, что «возмутительное поведение» необходимо прекратить, иначе последует судебное преследование. Вице-канцлер республики Вернер Коглер, в свою очередь, потребовал от федеральных земель принять незамедлительные меры.

Италия намерена добиться от Pfizer выполнения обязательств по поставкам вакцины


В этой связи в местных СМИ стали появляться публичные извинения нарушивших правила чиновников.

«Оглядываясь назад, я могу сказать, что мои действия были опрометчивыми, и я бы поступил иначе в той же ситуации сегодня», — подчеркнул мэр Фельдкирха Вольфганг Мэтт. Помимо него, на данный момент извинились около десяти высокопоставленных политиков из разных регионов Австрии. Они подчеркнули, что им «искренне жаль», что так произошло.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Новый президент США отменил несколько указов Дональда Трампа
Новый президент США отменил несколько указов Дональда Трампа
Григорий-летоуказатель 23 января: как узнать, каким будет лето 2021 года
Григорий-летоуказатель 23 января: как узнать, каким будет лето 2021
Световые вывески от компании «Академия печати»
Световые вывески от компании «Академия печати»
Глубина метанового моря на Титане превышает сто метров
Глубина метанового моря на Титане превышает сто метров
Школы Курганской области получат оборудование для биатлона
Школы Курганской области получат оборудование для биатлона
Школы и колледжи Свердловской области получили современные компьютеры
Школы и колледжи Свердловской области получили современные компьютеры
В Нижегородской области реализуют проект «Выездные творческие школы»
В Нижегородской области реализуют проект «Выездные творческие школы»
Беременная Эмили Ратажковски отдыхает на яхте и делится снимками в бикини
Беременная Эмили Ратажковски отдыхает на яхте и делится снимками в
Казашка стала и.о. шефа протокола в США
Казашка стала и.о. шефа протокола в США
ЦБ раскрыл объем вложений россиян в "мутные" активы
ЦБ раскрыл объем вложений россиян в "мутные" активы
Lexus RX – элитный внедорожник
Lexus RX – элитный внедорожник
5 вещей, от которых нужно отказаться в феврале 2021 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в феврале 2021 года, чтобы стать

Топ на сегодня

Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки: яркие главы из жизни Светланы Ходченковой
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки:
Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей возлюбленной Ребеккой Беттарини
Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна Седокова, Алессандра Амбросио и другие
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна
"Сейчас понимаю, что была дурой": мать Дани Милохина раскрыла, почему отдала его в детдом
"Сейчас понимаю, что была дурой": мать Дани Милохина раскрыла, почему

Еще по теме

В Австрии ожидают третью волну коронавируса
В Вене началась встреча Путина и Курца
Музеи в Австрии откроются в мае, массовые мероприятия пока под запретом
Канцлер Австрии поддержал идею о поэтапной отмене антироссийских санкций