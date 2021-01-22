В Башкирии предотвращен теракт, который готовили исламисты

Алексей Вольцев

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который готовил теракт против правоохранителей. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в ФСБ.

В средствах связи задержанного обнаружены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Личность террориста не разглашается в интересах следствия. Из оборудованного им тайника изъято огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты самодельного взрывного устройства.

На видео, опубликованном ЦОС ФСБ, задержанный рядом с тайником признается в подготовке взрыва.

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывное устройство для взрыва людей», — говорит он, отвечая на вопрос оперативника.



