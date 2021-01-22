В Бурятии в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году появится мастерская

Лидия Мартынова

Мастерская будет создана на базе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Бурятия.

В 2020 году Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий признан победителем конкурсного отбора на предоставление в 2021 году гранта из федерального бюджета.

Данная мастерская обеспечит социально-экономическое развитие Кяхтинского района. На создание мастерской и ее оснащение современным оборудованием из федерального бюджета выделят свыше 38 миллионов рублей.