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В Бурятии в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году появится мастерская

В Бурятии в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году появится мастерская

Мастерская будет создана на базе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Бурятия.

В 2020 году  Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий признан победителем конкурсного отбора на предоставление в 2021 году гранта из федерального бюджета. 

Данная мастерская обеспечит социально-экономическое развитие Кяхтинского района. На создание мастерской и ее оснащение современным оборудованием из федерального бюджета выделят свыше 38 миллионов рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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