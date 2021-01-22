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В Дюртюлях для школьников откроют новые объединения в рамках реализации нацпроекта «Образование»

В Дюртюлях для школьников откроют новые объединения в рамках реализации нацпроекта «Образование»

В Республике Башкортостан Центр развития творчества детей и юношества города Дюртюли получит средства для создания для создания новых объединений для детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщает «Молодежная газета» Республики Башкортостан.

В этом году в центре откроются такие новые объединения технической, художественной, естественно-научной и физкультурно-спортивной направленностей, как «Детская телестудия «Медиашанс», «Робототехника», «Занимательная биология», «Знатоки природы», «Вдохновение» (изобразительное искусство), «Грация» (спортивные танцы) и «Юный шахматист». 

Центр развития творчества детей и юношества города Дюртюли получит финансирование на сумму около 1 миллиона рублей для создания новых объединений и их оснащения новым оборудованием.

# Общество
По материалам: edu.ru

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