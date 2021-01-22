В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов

Влада Некрасова

В Республике Карелия продолжается обновление парка школьных автобусов, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

12 школ из десяти муниципалитетов получили новые транспортные средства для организации безопасной и комфортной перевозки школьников. Из 12 автобусов – девять ПАЗов двух модификаций (24-х и 31-местные), два УАЗа (14-местные) и один «Форд Транзит» (21-местный) – будут использованы для перевозки 250 школьников Карелии.

Все автобусы соответствуют современным техническим требованиям по безопасной перевозке школьников.

«Вопрос безопасного подвоза детей в школы является одним из приоритетов для Правительства Карелии. Современные школьные автобусы решают вопрос доступности получения качественного образования школьниками независимо от места их проживания. В настоящее время в республике осуществляется подвоз свыше 2700 учеников к 95 образовательным организациям. Парк школьных автобусов в республике включает 113 единиц транспортных средств различной модификации. Работу по замене школьного транспорта обязательно продолжим», – отметила заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Парк школьной техники в Карелии пополняется ежегодно. С 2016 года за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия в муниципальные и государственные образовательные организации республики поставлено 92 новых школьных автобуса различной модификации, оснащенные тахографами и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС в соответствии с требованиями Правил организованной перевозки детей автомобильным транспортом.