Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов

В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов

В Республике Карелия продолжается обновление парка школьных автобусов, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

12 школ из десяти муниципалитетов получили новые транспортные средства для организации безопасной и комфортной перевозки школьников. Из 12 автобусов  – девять ПАЗов двух модификаций (24-х и 31-местные), два УАЗа   (14-местные) и один «Форд Транзит» (21-местный) – будут использованы для перевозки 250 школьников Карелии.

Все автобусы соответствуют современным техническим требованиям по безопасной перевозке школьников.

«Вопрос безопасного подвоза детей в школы является одним из приоритетов для Правительства Карелии. Современные школьные автобусы решают вопрос доступности получения качественного образования школьниками независимо от места их проживания. В настоящее время в республике осуществляется подвоз свыше 2700 учеников к 95 образовательным организациям. Парк школьных автобусов в республике включает 113 единиц транспортных средств различной модификации. Работу по замене школьного транспорта обязательно продолжим», – отметила заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Парк школьной техники в Карелии пополняется ежегодно. С 2016 года за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия в муниципальные и государственные образовательные организации республики поставлено 92 новых школьных автобуса различной модификации, оснащенные тахографами и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС в соответствии с требованиями Правил организованной перевозки детей автомобильным транспортом.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Эпидемиолог усомнился, что вакцинация от COVID-19 откроет границы
Эпидемиолог усомнился, что вакцинация от COVID-19 откроет границы
Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование
Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование
В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов
В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов
В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев
В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев
За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело
За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело
Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам
Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Сын модели Стефани Сеймур посвятил пронзительный пост трагически ушедшему из жизни брату Гарри
Сын модели Стефани Сеймур посвятил пронзительный пост трагически
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
10 «Точек роста» открылись в Пригородном районе Северной Осетии за 2 года
10 «Точек роста» открылись в Пригородном районе Северной Осетии за 2
В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края появятся «Точки роста»
В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края появятся
В 2021 году 35 педагогов начнут работу в школах Кузбасса по программе «Земский учитель»
В 2021 году 35 педагогов начнут работу в школах Кузбасса по программе

Топ на сегодня

Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты — аджарцев
Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты —
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна Седокова, Алессандра Амбросио и другие
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна
Пентагон поддерживает Байдена в вопросе продления ДСНВ
Пентагон поддерживает Байдена в вопросе продления ДСНВ
Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС
Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС

Еще по теме

50 муниципалитетов Нижегородской области получат новые школьные автобусы
До конца года на Камчатке появится 10 новых школьных автобусов
Ингушетия получит 28 новых школьных автобусов к учебному году
Правительство выделило 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи для регионов